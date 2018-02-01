Олимпийскую деревню официально открыли в Пхёнчхане

Торжественное открытие Олимпийской деревни в горном и прибрежном кластерах состоялось в столице зимних Игр 2018 года — Пхёнчхане. В церемонии принял участие глава МОКа Томас Бах.

Горный олимпийский кластер рассчитан на 3,5 тыс. спортсменов — горнолыжников, биатлонистов, бобслеистов, саночников, скелетонистов, сноубордистов, фристайлистов и лыжников.

В кластере, расположенном на побережье, разместятся еще 2,7 тыс. участников Олимпиады. В нем будут проживать хоккеисты, фигуристы, керлингисты, конькобежцы и шорт-трекисты. В прибрежной зоне будут проживать также паралимпийцы.

Как ранее сообщал портал iz.ru, первыми из российских спортсменов на Олимпиаду отправились саночники и шорт-трекисты. Всего МОК разрешил выступить на соревнованиях под олимпийским флагом 169 российским атлетам.