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Российские саночники и шорт-трекисты вылетели на Олимпиаду-2018

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Саночники и шорт-трекисты первыми из российских спортсменов отправились на Олимпиаду в Южную Корею.

«Сегодня вечерним рейсом в Сеул улетели Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Вместе с ними отправились два тренера — Сергей Чудинов и Олег Демченко, а также механик Иван Невмержицкий, врачи Шалва Гошадзе и Руслан Сикманишвили», — приводит ТАСС слова пресс-атташе Федерации санного спорта России Рины Веланской.

В Южную Корею также вылетели все приглашенные на Игры российские шорт-трекисты, в числе которых Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова.

Напомним, 26 января шорт-трекист Виктор Ан направил открытое письмо президенту МОКа Томасу Баху с просьбой объяснить отказ в праве принять участие в соревновании. Такое же послание в международную организацию направил лыжник Сергей Устюгов.

Всего МОК разрешил выступить на соревнованиях под олимпийским флагом 169 российским атлетам.

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