CAS огласит решение по пожизненному отстранению 39 спортсменов РФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля огласит решение по апелляциям на пожизненное отстранение 39 российских спортсменов от Олимпийских игр, сообщила пресс-служба суда.

«Решение будет объявлено 1 февраля. Генеральный секретарь CAS (Матье Риб) сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхёнчхане в 17:00 по местному времени», — приводит ТАСС сообщение суда.

CAS, в частности, рассматривает дела титулованных российских спортсменов, среди которых бобслеисты Александр Зубков и Александр Касьянов, лыжники Александр Легков, Никита Крюков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов. Апелляции в суд на свое отстранение также подали конькобежцы Артем Кузнецов и Ольга Фаткулина, рассматриваются жалобы саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой.

27 января сообщалось, что CAS завершил рассмотрение апелляций 39 российских спортсменов, отстраненных пожизненно от участия в Олимпийских играх и лишенных результатов Олимпиады-2014 в Сочи.

Напомним, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Играх в южнокорейском Пхёнчхане и аннулировал результаты 43 российских спортсменов по Олимпиаде-2014.

В случае если апелляции спортсменов будут одобрены CAS, россияне могут быть включены в состав олимпийской сборной для выступления в Пхёнчхане.

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