Глава делегации РФ рассказал об условиях для атлетов в Пхёнчхане

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высоко оценил усилия оргкомитета Игр в Пхёнчхане. По его словам, удалось создать комфортную для российских спортсменов атмосферу.

«С корейской стороной у нас полное взаимопонимание, мы очень довольны взаимоотношениями с оргкомитетом, нам идут навстречу по всем нашим вопросам, и я думаю, так и продолжится. Поэтому отношение к нам очень хорошее», — цитирует Позднякова ТАСС.

Сообщается, что во вторник, 6 февраля, Поздняков принял участие в церемонии в память о 114-й годовщине подвига команды русского крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» в городе Инчхон.

Портал iz.ru писал о том, что 132-я сессия Международного олимпийского комитета поддержала решение исполкома организации о дисквалификации ОКР за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года.

Напомним, российские спортсмены на Играх будут выступать по олимпийским флагом. В состав сборной вошли 168 атлетов.