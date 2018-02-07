Конькобежка Голикова призналась в страхе из-за ротавируса в Пхёнчхане

Российская конькобежка Ангелина Голикова рассказала о своих опасениях из-за распространения норовирусной инфекции в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом пишет ТАСС.

«У нас в Олимпийской деревне в Канныне развесили объявления о норовирусе и мерах предосторожности. Честно говоря, мне становится страшно. Еда в местной столовой однообразная, поэтому выходим из положения — с девчонками ходим в итальянские кафе, едим пасту», — пояснила спортсменка.

6 февраля оргкомитет Олимпийских игр 2018 года сообщил, что в Пхёнчхане было выявлено 32 случая заболевания норовирусной инфекции. Заразившихся поместили в карантин, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как отметил глава делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков, сейчас в городе проводится проверка водопроводной воды, продуктов и сотрудников общепита. Среди российских спортсменов случаев заболевания не выявлено.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.