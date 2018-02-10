Пять комплектов наград разыграют на Олимпиаде 10 февраля

Первые пять комплектов медалей будут разыграны на Олимпиаде в Пхенчхане в субботу, 10 февраля.

На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне, в нем примут участие россиянке Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.

В 13:00 мск начнутся финальные заезды по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1,5 тыс м. За награды поборются российские шорт-трекисты Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов, передает ТАСС.

В 14:00 мск стартуют заезды по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3 тыс. м. В 12-й забег включена россиянка Наталья Воронина.

В 14:15 мск стартует женская спринтерская гонка (7,5 км) по биатлону. В ней заявлены Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

В 15:35 мск будет дан старт в прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин. В финал прошли все четыре россиянина: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.

Торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась 9 февраля.