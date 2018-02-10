Российские керлингисты победили хозяев Олимпиады в дабл-миксте
Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили сборную Южной Кореи и гарантировали себе участие в полуфинале турнира в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане по завершении пятой сессии в субботу, 10 февраля.
Это четвертая победа россиян при одном проигрыше, и даже при поражениях в двух оставшихся сессиях они не опустятся ниже четвертого места, сообщает «РИА Новости».
Следующим соперником россиян будет Канада. Матч пройдет сегодня в 16:05 мск.
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, обвинив спортсменов в систематическом употреблении запрещенных препаратов. К соревнованиям были допущены лишь отдельные российские атлеты, которые будут выступать под нейтральным флагом.
Торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась 9 февраля.
Российские атлеты вышли на олимпийский стадион после австрийцев — 55-ми по счету.