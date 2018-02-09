Олимпийские игры в Пхенчхане объявлены открытыми

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил открытыми XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.

Торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась в пятницу, 9 февраля.

Российские атлеты вышли на олимпийский стадион 55-ми по счету после австрийцев.

В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран. В течение 16 соревновательных дней будут разыграны более 100 комплектов наград в полутора десятках видов спорта.

Подробнее читайте в сюжете iz.ru: Зимние Олимпийские игры — 2018