Россияне рассказали об отношении к участию российской команды в Олимпиаде

Более 72% россиян уверены, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в качестве «олимпийских атлетов из РФ» будет в целом успешным. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Аналогичный показатель поддержки российских атлетов был и в 2014 году в преддверии зимних Игр в Сочи.

При этом количество тех, кто не верит в успех команды из России, увеличилось с 8% до 13%.

Опрос проходил 3–4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек из 104 населенных пунктов России.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Позже на соревнования были допущены 169 российских спортсменов, которые будут выступать под олимпийским флагом. Им запрещено использовать любую символику РФ.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.