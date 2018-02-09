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Россияне рассказали об отношении к участию российской команды в Олимпиаде

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Более 72% россиян уверены, что выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года в качестве «олимпийских атлетов из РФ» будет в целом успешным. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Аналогичный показатель поддержки российских атлетов был и в 2014 году в преддверии зимних Игр в Сочи.

При этом количество тех, кто не верит в успех команды из России, увеличилось с 8% до 13%.

Опрос проходил 3–4 февраля, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек из 104 населенных пунктов России.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Позже на соревнования были допущены 169 российских спортсменов, которые будут выступать под олимпийским флагом. Им запрещено использовать любую символику РФ.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля.

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