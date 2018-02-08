Японский лыжник установил рекорд по числу участий в Олимпиадах

Японский летающий лыжник Нориаки Касаи стартовал в квалификации олимпийского турнира на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане и стал первым атлетом в мире, который принял участие в восьми зимних Играх подряд, сообщает «РИА Новости».

Впервые спортсмен принял участие в Олимпиаде-1992 во французском Альбервиле и с тех пор не пропускал ни одного подобного соревнования.

45-летний лыжник завоевал серебряную медаль на ОИ-1994 в Норвегии в командном турнире, а также взял серебро на большом трамплине и бронзу в командном турнире на Играх-2014 в Сочи.

Ранее рекорд принадлежал российскому саночнику Альберту Демченко, выступившему на семи зимних Играх подряд. Он завершил свою карьеру после сочинских Игр.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Яндекс» впервые покажет трансляцию Олимпийских игр. Зрителям также будут доступны записи соревнований, церемонии открытия и закрытия, новости, повторы ярких моментов и интервью атлетов.