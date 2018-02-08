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Лыжница из Мадагаскара рассказала об ожиданиях от Олимпиады

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Фото: TASS/Zuma/Jon Olav Nesvold
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Член сборной Мадагаскара по лыжному спорту Миали-Тиена Клер рассказала о своих ожиданиях от Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я не живу на Мадагаскаре постоянно, меня удочерила французская семья, когда я была еще очень маленькая, и вот мой папа — он и есть мой тренер, и я тренируюсь во Франции, а также с бельгийской сборной», — приводит ее слова телеканал РЕН ТВ

Спортсменка отметила, что знает о своих низких шансах на победу.

«Я здесь, просто чтобы прочувствовать эту атмосферу, настроение и получить незабываемый опыт. Мне 16, и впереди еще шесть Олимпийских игр!» — добавила она.

Напомним, Игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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