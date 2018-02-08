КНДР не намерена вести диалог с США во время Олимпиады-2018‍

Делегация из Северной Кореи не планирует встречаться с представителями США во время посещения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, заявили в министерстве иностранных дел КНДР.

Об этом 8 февраля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы четко заявляем, что у нас нет желания встретиться с американской стороной во время нашего визита в Южную Корею», — цитируют журналисты главу МИД Северной Кореи.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что США модернизируют свой ядерный потенциал и обретут мощь, способную сдержать любую атаку на них и их союзников.

Республика Корея и КНДР выступят на открытии Олимпиады под единым флагом.