США хотят создать способную сдержать любую атаку ядерную мощь

США модернизируют свой ядерный потенциал и обретут мощь, способную сдержать любую атаку на них и их союзников. С таким заявлением выступил вице-президент США Майкл Пенс.

В ходе своего выступления на базе ВВС США в японской Иокоте он отметил, что, согласно новой ядерной доктрине, Штаты будут наращивать свои силы.

«Можете быть уверены в том, что в ходе модернизации ядерного потенциала мы сделаем свою стратегию более гибкой, и у нас будет такая ядерная мощь, которая сдержит любую стратегическую атаку на нашу нацию, наш народ и наших союзников по всему миру», –– цитирует Пенса ТАСС.

На прошлой неделе Пентагон принял обновленную ядерную доктрину США, в которой говорится, что «ядерную угрозу» для США и их союзников несут Россия, Китай, Иран и КНДР.

Также документ предусматривает возможность применения Вашингтоном ядерного арсенала в ответ на атаку обычным вооружением.

8 февраля портал iz.ru сообщил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о необходимости для США обзавестись ядерным оружием малого класса мощности, чтобы повысить порог применения ядерных сил.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США продолжить диалог о сокращении ядерного арсенала и отметил успехи РФ в реализации данного договора.