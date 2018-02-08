Прямой эфир

Япония обвинила РФ в провоцировании США вступить в гонку ядерного вооружения

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония считает, что разработка Россией новых ядерных вооружений вынудила США вступить в гонку с ней. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Коно в национальном парламенте.

«Нестабильность в текущий мир ядерного оружия вносят не США, а Россия, которая, следуя своей военной доктрине, ведет разработку тактических боеголовок с маломощными зарядами», — цитирует Коно агентство ТАСС.

По словам министра, Россия «поставила США в такую ситуацию, что им пришлось начать разработку» ядерных вооружений. При этом он выразил уверенность, что «разработка такого вооружения ведется США не для того, чтобы использовать его против КНДР».

2 февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой большое внимание уделено развитию российских ядерных сил. Также в качестве потенциальных угроз заявлены КНДР, Иран и Китай. Эксперты считают, что Вашингтон решил свернуть с курса на уменьшение роли ядерных вооружений во внешней и военной политике, которого придерживался последние 30 лет. Экс-глава Пентагона Уильям Перри заявил, что российский и американский подходы по ядерной проблематике «очень похожи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдепе раскрыли число имевшихся в арсенале ядерных боеголовок
МИД Ирана: ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017