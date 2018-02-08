Япония обвинила РФ в провоцировании США вступить в гонку ядерного вооружения

Япония считает, что разработка Россией новых ядерных вооружений вынудила США вступить в гонку с ней. Об этом заявил глава японского МИДа Таро Коно в национальном парламенте.

«Нестабильность в текущий мир ядерного оружия вносят не США, а Россия, которая, следуя своей военной доктрине, ведет разработку тактических боеголовок с маломощными зарядами», — цитирует Коно агентство ТАСС.

По словам министра, Россия «поставила США в такую ситуацию, что им пришлось начать разработку» ядерных вооружений. При этом он выразил уверенность, что «разработка такого вооружения ведется США не для того, чтобы использовать его против КНДР».

2 февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой большое внимание уделено развитию российских ядерных сил. Также в качестве потенциальных угроз заявлены КНДР, Иран и Китай. Эксперты считают, что Вашингтон решил свернуть с курса на уменьшение роли ядерных вооружений во внешней и военной политике, которого придерживался последние 30 лет. Экс-глава Пентагона Уильям Перри заявил, что российский и американский подходы по ядерной проблематике «очень похожи».