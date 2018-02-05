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В Госдепе раскрыли число имевшихся в арсенале ядерных боеголовок

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Фото: Global Look Press/Ian Dudley
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США по состоянию на 1 сентября 2017 года располагали 1393 ядерными боеголовками и 660 носителями, среди которых есть межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и стратегические бомбардировщики. Об этом говорится в справке Госдепартамента, которую цитирует ТАСС.

Уточняется, что США сократили свои арсеналы до уровней, предусмотренных Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (новый ДСНВ).

В Госдепе подчеркнули, что действующая администрация США продолжит работать с конгрессом по вопросу выделения средств на техническое содержание и модернизацию «всех трех столпов ядерной триады и американских нестратегических ядерных сил».

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что Вашингтон намерен и впредь строго исполнять положения Договора СНВ-З.

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