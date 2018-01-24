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Вашингтон готовится к созданию двух новых видов ядерных боезарядов

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Национальное управление по ядерной безопасности (НУЯБ) США в полную силу работает над запуском программ по созданию новых видов ядерных боезарядов. Об этом заявил в интервью руководитель НУЯБ Фрэнк Клотц перед своей отставкой 19 января.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Defense News. Клотц рассказал, что теперь возглавляемое им ведомство реализует четыре программы по продлению срока годности ядерных боеголовок. НУЯБ работает на пределе своих возможностей: нанимается больше специалистов и используется наибольшее количество необходимых материалов, отметил руководитель управления.

Версию рассекреченной версии проекта новой ядерной доктрины США Клотц комментировать не стал.

Defense News отмечает, что на протяжении следующих 30 лет затраты НУЯБ на модернизацию превысят $350 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия значительно превосходит США и их союзников в производстве ядерного оружия, говорится в проекте новой ядерной американской доктрины. Как следует из документа, Вашингтон намерен создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования.

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