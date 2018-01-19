Россия не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

При этом он отметил, что Москва поддерживает продление моратория на его использование.

По словам российского министра, ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего разоружения и в условиях обеспечения равной безопасности для всех стран, в том числе и ядерных держав.

В ходе заседания, где обсуждали нераспространение ядерного оружия, участники также затронули темы Ирана и КНДР, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В связи с чем Лавров обратил особое внимание на то, что выход США из соглашения по иранской ядерной программе может привести к опасным последствиям для всего мира.