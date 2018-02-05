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В Госдепе заверили в строгом следовании требованиям Договора СНВ-3

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Вашингтон намерен и впредь строго исполнять положения Договора СНВ-З.

«США будут полностью имплементировать (исполнять на внутригосударственном уровне. — Ред.) новый ДСНВ», — заявила представитель Госдепа.

По ее словам, документ «способствует сохранению стратегической стабильности между США и Россией, а также является жизненно важным компонентом глобальных усилий, нацеленных на ядерное нераспространение».

Американский дипломат заверила, что администрация США «готова обсуждать продление или замену договора в надлежащее время», уточняет ТАСС.

11 лишних боеголовок
США и Россия почти уложились в договорной лимит по ядерному оружию

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) подписан президентами США и РФ Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года, действие документа рассчитано на 10 лет. После этого срока по договоренности сторон возможна пролонгация еще на пять лет. До истечения срока действия могут вноситься согласованные поправки или договор может быть полностью заменен новым.

Договор запрещает располагать носители боеголовок вне национальных территорий. 

Согласно положениям документа, к 5 февраля 2018 года стороны должны достичь договорного количества ядерных зарядов и их носителей.

США и Россия договорились иметь каждая не более 1,55 тыс. ядерных зарядов. Из них не более 700 — шахтного базирования или авиационной и морской доставки (на бомбардировщиках и подводных лодках) и еще не более 800 — на мобильных пусковых установках или бомбардировщиках-ракетоносцах. По 50 боеголовок остаются в резерве неразвернутыми.

Последняя согласованная справка о числе боеголовок распространена 12 января Госдепартаментом США и содержит данные на 1 сентября прошлого года. Россия тогда имела 1561 боеголовку и 501 мобильный носитель, США — 1393 и 660 соответственно.

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