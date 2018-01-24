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Американские СМИ рассказали о российских бомбардировщиках Ту-95

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Способность быстро реагировать на изменения ситуации в ходе боя приобрел российский бомбардировщик Ту-95, пишет американское издание National Interest. СМИ отмечает, что бомбардировщик может изменять указание для крылатых ракет, которым ранее задано направление полета и задача поражения цели.

Отмечается, что данную систему (прицельно-навигационный комплекс) российские ВКС испытали во время операции по борьбе с терроризмом в Сирии, пишет «РИА Новости». Автор статьи подытоживает, что, таким образом, США перестали быть единственными обладателями высокоточного оружия.

«Новые ракеты Ту-95 усилят операционную гибкость ВКС РФ, их способность реагировать на меняющиеся условия в боевом пространстве и появляющиеся целевые возможности», — заявил старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок Марк Ганзингер, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бомбардировщики Ту-95МС вооружены новейшими боевыми ракетами X-101, ранее сообщало Минобороны РФ.

В конце декабря авиабаза австралийских военно-воздушных сил в городе Дарвин была приведена в повышенную боевую готовность из-за пролета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в нейтральных водах у берегов Индонезии. 

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