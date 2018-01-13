Госдепартамент рассказал о выполнении РФ и США обязательств по ДСНВ

Государственный департамент США заявил, что Российская Федерация и США выполняют обязательства по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), об этом сообщает ТАСС.

Об этом говорится в справке о сокращении двумя странами своих ядерных арсеналов в соответствии с этим соглашением, документ опубликовал Госдепартамент. Ведомство приводит данные по состоянию на 1 сентября 2017 года согласно официальной статистике.

По данным Госдепа, Россия располагает 501 оперативно развернутым носителем ядерных вооружений, в распоряжении США есть 660 носителей. Пусковых установок в США насчитывается 800, в России — 790.

Ранее стало известно, что в настоящий момент ядерная доктрина США еще не готова.