Лавров раскрыл возможное число жертв в случае войны с КНДР

Россия рассчитывает, что военный сценарий на Корейском полуострове не будет реализован, так как в данном случае конфликт, по оценкам экспертов, унесет до миллиона, а может быть, и больше, человеческих жизней. Об заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Видим, как в США пытаются каждый раз закручивать санкционные гайки и грозить применением силы», — сказал Лавров, которого цитирует «РИА Новости».

Министр надеется, что власти США в данном вопросе будут «как минимум советоваться со странами, которые будут этой ситуацией затронуты». По его словам, это Южная Корея и Япония.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за активного развития Северной Кореей ракетной и ядерной программ. В 2017 году КНДР провела испытания водородного заряда и межконтинентальной баллистической ракеты. В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против страны.