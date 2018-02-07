Вашингтон готовит новый пакет жестких санкций против КНДР

Вице-президент США Майкл Пенс после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ заявил о подготовке Вашингтоном новых «жестких и агрессивных» экономических санкций в отношении КНДР.

Цель новых санкций — заставить Пхеньян остановить развитие ракетно-ядерной программы, добавил Пенс. Он указал, что США продолжат изоляцию КНДР, пока страна не откажется от программ разработки ядерного оружия.

«США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР», — приводит ТАСС слова Пенса.

Синдзо Абэ заявил, что Япония и США условились усилить контроль за выполнением санкционных мер в отношении северокорейских судов и снова напомнил, что Токио и Вашингтон никогда не признают КНДР как страну, обладающую ядерным оружием.

10 января вице-президент США Майкл Пенс также заявлял, что Вашингтон не прекратит оказывать давление на Северную Корею, пока власти страны не откажутся от ядерной и ракетной программ.

Портал iz.ru ранее сообщил, что власти КНДР не считают предметом политической или экономической сделки развитие своего ядерного потенциала.