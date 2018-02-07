РФ начала высылать рабочих КНДР в соответствии с санкциями СБ ООН

Власти российских регионов начали высылать северокорейских рабочих, исполняя санкции, предусмотренные резолюцией СБ ООН.

Информацию об этом распространил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора в среду, 7 февраля.

«Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно», — цитирует его «РИА Новости».

Мацегора добавил, что всего в России трудились около 35 тыс. рабочих, они получали такую же зарплату, как россияне, и половина ее уходила в КНДР. Благодаря работе в России северные корейцы кормят свои семьи.

26 января в Кремле отвергли обвинения в покупке угля у КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что он не слышал никаких официальных обвинений в нарушении Россией санкций СБ ООН против Северной Кореи.