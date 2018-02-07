Трамп и Мэй поддерживают международное давление на КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй условились усилить давление на КНДР. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Лидеры согласились, что все ответственные страны должны усилить давление на Северную Корею, пока она не пойдет путем денуклеаризации», — сказано в тексте документа.

Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора между Мэй и Трампом. Как писал портал iz.ru, премьер-министр также сообщила о намерении Великобритании сотрудничать с США в рамках нового закона о доступе Вашингтона к информации, хранящейся в других странах и связанной с тяжкими преступлениями и терроризмом. Стороны подчеркнули важность принятия подобного закона «для обеспечения коллективной безопасности».

Американские власти ввели в отношении КНДР ограничительные меры из-за проводимых Пхеньяном испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия. 24 января минфин США расширил санкционные списки по КНДР, включив в них министерство нефтяной промышленности Северной Кореи, шесть судов, 16 физических и юридических лиц и девять организаций.