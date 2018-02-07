Прямой эфир
Сюжет:

Трамп и Мэй поддерживают международное давление на КНДР

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй условились усилить давление на КНДР. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома.

«Лидеры согласились, что все ответственные страны должны усилить давление на Северную Корею, пока она не пойдет путем денуклеаризации», — сказано в тексте документа.

Договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора между Мэй и Трампом. Как писал портал iz.ru, премьер-министр также сообщила о намерении Великобритании сотрудничать с США в рамках нового закона о доступе Вашингтона к информации, хранящейся в других странах и связанной с тяжкими преступлениями и терроризмом. Стороны подчеркнули важность принятия подобного закона «для обеспечения коллективной безопасности».

Американские власти ввели в отношении КНДР ограничительные меры из-за проводимых Пхеньяном испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия. 24 января минфин США расширил санкционные списки по КНДР, включив в них министерство нефтяной промышленности Северной Кореи, шесть судов, 16 физических и юридических лиц и девять организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США не намерены встречаться с представителями КНДР на Олимпиаде
США выдвинули очередные обвинения в адрес Москвы, Пекина и Пхеньяна

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017