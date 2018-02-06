США не намерены встречаться с представителями КНДР на Олимпиаде

Представители США не намерены контактировать с делегацией КНДР ни во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, ни после них. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«У нас нет планов встречаться с северокорейскими официальными лицами во время Олимпиады или после нее», — цитирует «РИА Новости» Науэрт.

При этом в январе госсекретарь Рекс Тиллерсон не исключил подобных встреч.

Он отметил, что на Олимпиаду будет направлена высокопоставленная делегация из США, в частности, на Играх будет присутствовать вице-президент Майк Пенс.

Ранее Пхеньян также сообщил о намерении отправить в Пхенчхан высокопоставленных представителей. Так, СМИ сообщали о возможном присутствии «человека № 2» в КНДР — заместителя председателя Трудовой партии Кореи Цой Рен Хэ.

Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.