Прямой эфир
Сюжет:

США не намерены встречаться с представителями КНДР на Олимпиаде

0
Фото: REUTERS/Jeon Heon-Kyun
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители США не намерены контактировать с делегацией КНДР ни во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, ни после них. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«У нас нет планов встречаться с северокорейскими официальными лицами во время Олимпиады или после нее», — цитирует «РИА Новости» Науэрт.

При этом в январе госсекретарь Рекс Тиллерсон не исключил подобных встреч.

Он отметил, что на Олимпиаду будет направлена высокопоставленная делегация из США, в частности, на Играх будет присутствовать вице-президент Майк Пенс.

Ранее Пхеньян также сообщил о намерении отправить в Пхенчхан высокопоставленных представителей. Так, СМИ сообщали о возможном присутствии «человека № 2» в КНДР — заместителя председателя Трудовой партии Кореи Цой Рен Хэ.

Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол РФ в Пхеньяне заявил о сложной гуманитарной ситуации в КНДР
Сеул готов к переговорам на высоком уровне с КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017