США выдвинули очередные обвинения в адрес Москвы, Пекина и Пхеньяна

Вашингтон полагает, что Россия, Китай и КНДР запугивают другие государства наращиванием собственных ядерных арсеналов, об этом заявил постоянный представитель США Роберт Вуд на женевской Конференции по разоружению.

Вуд обвинил Москву, Пекин и Пхеньян в том, что они «наращивают свои арсеналы и подчеркивают значимость ядерного оружия в своих доктринах безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель США добавил, что эти три страны «в некоторых случаях» преследуют цель «запугать другие страны».

На минувшей неделе Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США, 75-страничный документ вызвал неоднозначную реакцию государств. Так, глава МИД Германии заявил об опасности ядерной доктрины США для Европы, а Пекин назвал абсурдом заявление США о ядерном потенциале КНР. В Москве заявили о разочаровании документом.