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Британия поддержит закон США о доступе к информации о тяжких преступлениях

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Фото: Global Look Press/Oliver Brandt/imagebroker.com
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Великобритания намерена сотрудничать с США в рамках нового закона о доступе Вашингтона к информации, хранящейся в других странах и связанной с тяжкими преступлениями и терроризмом. Об этом сообщила британский премьер-министр Тереза Мэй американскому президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора.

В законопроекте под названием Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act прописано, каким образом власти США смогут получать доступ к указанным данным. Документ позволяет американскому генпрокурору заключать двусторонние соглашения об обмене такой информацией со «странами-единомышленниками» для расширения юрисдикции судебных распоряжений.

«Она (Тереза Мэй. — Ред.) подчеркнула огромную важность нового законопроекта для работы властей Великобритании в расследовании террористической активности в стране», — приводит «РИА Новости» заявление представителя британского премьера.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора Мэй и Трамп подчеркнули важность принятия подобного закона «для обеспечения коллективной безопасности». Ожидается, что законопроект будет рассмотрен сенатом конгресса США в феврале.  

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