Тереза Мэй не приняла отставку опоздавшего в парламент замминистра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приняла отставку замминистра по вопросам международного развития Майкла Бейтса, который решил покинуть занимаемую должность из-за опоздания на заседание палаты лордов.

Глава кабмина, находящаяся в настоящий момент с визитом в Китае, посчитала излишней реакцию лорда Бейтса, а самого замминистра охарактеризовала как «трудолюбивого и добросовестного», передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Лорд Майкл Бейтс должен был предстать перед членами верхней палаты парламента и ответить на вопросы по теме правительственной стратегии в области сокращения неравенства в обществе.

Вместо замминистра на трибуну поднялся партийный организатор тори в палате лордов Джон Тейлор, который не смог внятно ответить на вопросы собравшихся.

Бейтс появился в парламенте лишь за пять минут до окончания отведенного ему получасового слота. Он принес извинения за свой поступок, отметив, что испытывает чувство огромного стыда из-за опоздания. Он также дал понять, что намерен уйти в отставку из-за этого инцидента. Члены парламента неодобрительно встретили заявление Бейтса и призвали его отказаться от отставки.