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МИД Британии запретил сотрудникам кормить кота-мышелова Палмерстона

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Фото: Global Look Press/Rob Pinney
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Министерство иностранных дел Великобритании запретило своим сотрудникам кормить кота Палмерстона, который занимает в ведомстве должность мышелова. Дело в том, что в последнее время эффективность его работы значительно ухудшилась.

По данным британских СМИ, главы департаментов МИДа получили служебное уведомление, в котором говорилось о запрете подкармливать своего «коллегу», передает ТАСС.

В сообщении подчеркивалось, что фигура Палмерстона существенно не изменилась за последнее время, однако эффективность его работы значительно упала. В этой связи и было принято решение о запрете.

Палмерстон «работает» во внешнеполитическом ведомстве Великобритании с 2016 года и в первое время усердно «исполнял свои обязанности». В прошлом году его даже поставили в пример коту Ларри, который «работает» в резиденции премьер-министра страны.

Журналисты застали Ларри играющим с живой мышью, а Палмерстон на тот момент мог похвастаться уничтожением 27 грызунов.

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