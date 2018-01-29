Роботы заменят каждого пятого сотрудника в Великобритании к 2030 году

В Великобритании к 2030 году каждое пятое рабочее место (21%) будет занято роботами. Больше всего от этих изменений на рынке труда пострадают жители севера Англии, следует из данных исследовательского института Centre for Cities.

Автоматизация прежде всего угрожает людям, которые работают с клиентами и заказчиками, а также складским рабочим и сотрудникам магазинов.

При этом в исследовании отмечается, что в результате роботизации и автоматизации трудовых процессов возникнут совершенно новые профессии, о которых люди пока не догадываются, а не менее 10% профессий, которые уже существуют, станут еще более востребованы, передает BFM.RU.

По мнению авторов доклада, правительство должно коренным образом реформировать систему образования, чтобы у людей были необходимые навыки и способность перестраиваться согласно требованиям рынка. А для переобучения уже взрослых людей важно будет составлять программы по переквалификации, чтобы на рынке труда они не оказались неконкурентоспособными.

Портал iz.ru писал ранее, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе бизнес-завтрак Сбербанка посетила робот София, являющаяся гражданкой Саудовской Аравии.