Прямой эфир

Роботы заменят каждого пятого сотрудника в Великобритании к 2030 году

0
Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/W. Musterer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании к 2030 году каждое пятое рабочее место (21%) будет занято роботами. Больше всего от этих изменений на рынке труда пострадают жители севера Англии, следует из данных исследовательского института Centre for Cities.

Автоматизация прежде всего угрожает людям, которые работают с клиентами и заказчиками, а также складским рабочим и сотрудникам магазинов.

При этом в исследовании отмечается, что в результате роботизации и автоматизации трудовых процессов возникнут совершенно новые профессии, о которых люди пока не догадываются, а не менее 10% профессий, которые уже существуют, станут еще более востребованы, передает BFM.RU.

По мнению авторов доклада, правительство должно коренным образом реформировать систему образования, чтобы у людей были необходимые навыки и способность перестраиваться согласно требованиям рынка. А для переобучения уже взрослых людей важно будет составлять программы по переквалификации, чтобы на рынке труда они не оказались неконкурентоспособными.

Портал iz.ru писал ранее, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе бизнес-завтрак Сбербанка посетила робот София, являющаяся гражданкой Саудовской Аравии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Робот «завис» после вопроса о рецепте победы над коррупцией на Украине
Робот София вступила в диалог с Грефом на завтраке Сбербанка в Давосе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017