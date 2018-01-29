Трамп считает себя популярным в Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя очень популярным в Великобритании. Об этом он сказал в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

«Я считаю, что я очень популярен в вашей стране. Я считаю, что британцам нравится мое отношение к вопросам безопасности, многое из того, что я говорю», — приводит его слова «РИА Новости».

Американский лидер также отметил, что у него сложились «отличные отношения» с британским премьером Терезой Мэй.

«Я поддерживаю многое, что она делает и что говорит. Я очень поддерживаю Великобританию», — заявил Трамп.

Ранее 29 января президент США пообещал, что его страна станет «великим торговым партнером» для Великобритании после выхода Соединенного Королевства из ЕС.