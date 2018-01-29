Прямой эфир
Сюжет:

США готовы стать для Британии «великим торговым партнером» после Brexit

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что США станут «великим торговым партнером» для Великобритании после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

«Мы знаем, что вы ограничены двухлетним сроком (до выхода из ЕС в марте 2019 года. — Ред.), <...> но мы заключим с Великобританией соглашение. Мы будем для вас великим торговым партнером», — сказал президент США в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Трамп заявил, что занял бы более «жесткую» позицию в переговорах по выходу Великобритании из ЕС, чем британский премьер Тереза Мэй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Великобритания сможет заключать торговые соглашения сразу после Brexit
Нижняя палата парламента Великобритании приняла законопроект о Brexit

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017