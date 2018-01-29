США готовы стать для Британии «великим торговым партнером» после Brexit
Американский лидер Дональд Трамп пообещал, что США станут «великим торговым партнером» для Великобритании после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
«Мы знаем, что вы ограничены двухлетним сроком (до выхода из ЕС в марте 2019 года. — Ред.), <...> но мы заключим с Великобританией соглашение. Мы будем для вас великим торговым партнером», — сказал президент США в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану. Его слова приводит «РИА Новости».
Ранее Трамп заявил, что занял бы более «жесткую» позицию в переговорах по выходу Великобритании из ЕС, чем британский премьер Тереза Мэй.