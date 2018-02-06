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Посол РФ в Пхеньяне заявил о сложной гуманитарной ситуации в КНДР

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Фото: РИА Новости/Илья Питалёв
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Гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается из-за введенных против нее санкций ООН. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

«Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь — в том числе продовольствие — страдающему северокорейскому населению», — сказал Мацегора по окончании закрытой встречи комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР.

Посол отметил, что ограничительные меры препятствуют поставкам в страну лекарств и оборудования для лечения онкобольных. Мацегора подчеркнул, что в ходе заседания представил «конкретные предложения» относительно помощи КНДР.

«Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование», — добавил дипломат.

Очередные ограничения в отношении КНДР были введены из-за проводимых Пхеньяном испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия.

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