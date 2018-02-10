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Фигуристы Медведева, Боброва и Соловьёв приехали на Олимпиаду

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Фото: Twitter.com/Olympic_Russia
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Российские фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв прилетели в пятницу, 9 февраля, на Олимпиаду в Пхенчхане.

Об этом сообщил Олимпийский комитет России в официальном Twitter-аккаунте.

Евгения Медведева начнет выступление на Играх короткой программой в командном турнире 11 февраля в 05:45 мск. Боброва и Соловьёв в тот же день исполнят короткий танец, начало их выступления запланировано на 04:00.

9 февраля стало известно, что фигуристы Тарасова и Морозов пропустят произвольную программу на ОИ-2018.

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