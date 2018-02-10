Фигуристы Медведева, Боброва и Соловьёв приехали на Олимпиаду
Российские фигуристы Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв прилетели в пятницу, 9 февраля, на Олимпиаду в Пхенчхане.
Об этом сообщил Олимпийский комитет России в официальном Twitter-аккаунте.
Евгения Медведева начнет выступление на Играх короткой программой в командном турнире 11 февраля в 05:45 мск. Боброва и Соловьёв в тот же день исполнят короткий танец, начало их выступления запланировано на 04:00.
9 февраля стало известно, что фигуристы Тарасова и Морозов пропустят произвольную программу на ОИ-2018.