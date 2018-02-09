Тарасова и Морозов лидируют в короткой программе командного турнира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали первыми по итогам короткой программы в командных соревнованиях. Команда олимпийских спортсменов из РФ после двух видов делит третье место со сборной Японии.

Второе место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Третью позицию занимают представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо.

После триумфального участия в короткой программе Тарасова и Морозов отказались выступать в произвольной программе в пользу индивидуального зачета. Сообщается, что в данном виде их могут заменить Наталья Забияко и Александр Энберт или Кристина Астахова и Алексей Рогонов, пишет «Газета.ру».

Портал iz.ru писал о том, что в пятницу, 9 января, CAS не удовлетворил апелляции российских спортсменов.