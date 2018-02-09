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IBU неизвестны причины недопуска российских биатлонистов

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Международный союз биатлонистов (IBU) уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившего апелляции спортсменов РФ, однако им неизвестны причины недопуска российских биатлонистов. Об этом сообщил президент IBU Андерс Бессеберг.

«Мы будем уважать решение CAS, однако поскольку я не знаком с деталями дела и не вовлечен в этот процесс, мне сложно комментировать случившееся», — приводит ТАСС слова Бессеберга.

Он пояснил, что МОК так и не предоставил IBU объяснения, по которым российские биатлонисты без допинговой истории не были приглашены в Пхенчхан на Игры.

Портал iz.ru писал о том, что в пятницу, 9 февраля, CAS отклонила апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде.

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