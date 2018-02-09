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Фигуристы Тарасова и Морозов пропустят произвольную программу на ОИ-2018

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова, выигравших короткую программу командного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане, в произвольной программе заменят бронзовые призеры чемпионата Европы-2018 Наталья Забияко и Александр Энберт. Об этом пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Олимпийский комитет России (ОКР).

«В произвольной программе спортивных пар в рамках командного турнира фигуристов нашу команду представят бронзовые призеры чемпионата Европы – 2018 Наталья Забияко и Александр Энберт», — говорится в сообщении.

Спортсмены представят произвольную программу 11 февраля, а 14 февраля начнется личный турнир по фигурному катанию.

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