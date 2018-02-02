Плющенко провел фестиваль по фигурному катанию на открытом водоеме

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко впервые в России провел фестиваль «Proдобро» по фигурному катанию на открытом водоеме. Открытие фестиваля состоялось в городе Доброград Владимирской области.

В мероприятии приняли участие фигуристы Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова, Юко Кавагути, Алексей Смирнов, Сергей Воронов и другие спортсмены, передает ТАСС.

Фигуристы рассказали, что главной сложностью дли них стали морозы, так как полуторачасовое выступление проходило при температуре -6 градусов.

«Лед другой, лед мне больше нравится настоящий. Он другой. Он, во-первых, толкает, катит совершенно по-другому», — признался фигурист.

Как сообщал портал iz.ru, ранее Евгений Плющенко заявил о желании стать министром спорта России.