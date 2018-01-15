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Плющенко заявил о желании стать министром спорта России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о своем желании стать министром спорта РФ. Об этом спортсмен заявил на пресс-завтраке в ГУМе, приуроченном к грядущему чемпионату Европы по фигурному катанию и чемпионату мира по футболу.

«Мне надо идти в министры спорта. Я сейчас шучу, но почему нет? Я бы стал неплохим функционером. Я не говорю про ближайшее время, но в будущем это возможно», — цитирует Плющенко «Ридус» со ссылкой на «РИА Новости».

Помимо этого, двукратный олимпийский чемпион предложил урезать зарплаты российских футболистов до 30 тыс. рублей. По его мнению, это послужит для игроков российской сборной стимулом к хорошей игре. Фигурист также признался, что в детстве сам мечтал стать футболистом и до сих пор с удовольствием смотрит матчи испанского чемпионата, пишет НСН. Спортсмен, который также является послом грядущего ЧМ-2018 в России, также выразил уверенность в том, что мировое первенство по футболу в РФ пройдет на высочайшем уровне. 

«Очень здорово, что турнир принимают не только Москва и Санкт-Петербург, но и наши регионы. Это важно, Россия растет», — добавил Плющенко.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. Ранее портал iz.ru сообщал, что большинство новых спортивных объектов в «Лужниках» сдадут к ЧМ-2018.

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