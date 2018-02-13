Дипломаты встретились с арестованным по запросу США россиянином в Таиланде

Российские дипломаты встретились с россиянином Сергеем Медведевым, который был арестован в Бангкоке по запросу США.

Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, «его обвинили в том, что на его сайте якобы была незаконно размещена личная информация граждан, а также данные с краденых кредитных карт».

31-летний Медведев был задержан в Бангкоке 2 февраля неподалеку от своего дома в рамках международной операции по ликвидации преступной схемы, ущерб от действий которой составил по меньшей мере $530 млн.

2 февраля в США из Испании был экстрадирован российский программист Петр Левашов, который был задержан в апреле 2017 года в Барселоне. Американские власти обвиняют его в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении.