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Дипломаты встретились с арестованным по запросу США россиянином в Таиланде

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Фото: ТАСС/Алексей Сковоронский
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Российские дипломаты встретились с россиянином Сергеем Медведевым, который был арестован в Бангкоке по запросу США. 

Как сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов, «его обвинили в том, что на его сайте якобы была незаконно размещена личная информация граждан, а также данные с краденых кредитных карт».

31-летний Медведев был задержан в Бангкоке 2 февраля неподалеку от своего дома в рамках международной операции по ликвидации преступной схемы, ущерб от действий которой составил по меньшей мере $530 млн.

2 февраля в США из Испании был экстрадирован российский программист Петр Левашов, который был задержан в апреле 2017 года в Барселоне. Американские власти обвиняют его в создании вредоносного программного обеспечения и его распространении.

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