Оглашение приговора россиянину Дринкману в США перенесено на 14 февраля

Вынесение приговора гражданину РФ Владимиру Дринкману, обвиняемому в краже финансовой информации, назначено на 14 февраля. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил представитель окружного прокурора Нью-Джерси Уильям Скэггс.

В тот же день суд огласит решение относительно россиянина Дмитрия Смилянца, который проходит по тому же делу.

По версии следствия, фигуранты дела (всего их четверо) причастны ко взлому компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. Группа действовала в период с 2005 по 2012 год, причиненный ущерб оценивается в $300 млн. Фигуранты были арестованы в Нидерландах в 2012 году по запросу США, а после переданы американской стороне.

Вынесение приговора переносилось неоднократно. Ранее ожидалось, что приговор огласят 12 января, а после — 1 февраля. Дринкману грозит тюремное заключение сроком до 30 лет и штраф более $1 млн. Свою вину в причастности к хакерской атаке в США в 2015 году он признал.