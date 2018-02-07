Россиянин обвинен в сговоре для интернет-мошенничества в США

США предъявили обвинения россиянину Андрею Новаку в сговоре с целью интернет-мошенничества.

Информацию об этом распространило само ведомство в среду, 7 февраля.

Новаку инкриминируют участие в международной группировке Infraud Organization, которая похитила $530 млн во всем мире, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в организации числились более 10 тыс. человек, которые совершали сделки с похищенными данными кредитных карт.

При этом арестованы уже 13 граждан США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании.

1 февраля портал iz.ru сообщил, что любители фильмов для взрослых признаны самыми удобными жертвами для хакеров.

Специалисты отмечают, что каждый четвертый вирус для планшета или телефона маскируется под контент для взрослых. Исследование, проведенное «Лабораторией Касперского», выявило 23 семейства мобильных вредителей, маскирующихся под материалы рейтинга «18+».