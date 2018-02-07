Прямой эфир

Россиянин обвинен в сговоре для интернет-мошенничества в США

0
Фото: Global Look Press/Patrick Seeger/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США предъявили обвинения россиянину Андрею Новаку в сговоре с целью интернет-мошенничества.

Информацию об этом распространило само ведомство в среду, 7 февраля.

Новаку инкриминируют участие в международной группировке Infraud Organization, которая похитила $530 млн во всем мире, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в организации числились более 10 тыс. человек, которые совершали сделки с похищенными данными кредитных карт.

При этом арестованы уже 13 граждан США, Франции, Италии, Косово, Сербии, Австралии, Великобритании.

1 февраля портал iz.ru сообщил, что любители фильмов для взрослых признаны самыми удобными жертвами для хакеров.

Специалисты отмечают, что каждый четвертый вирус для планшета или телефона маскируется под контент для взрослых. Исследование, проведенное «Лабораторией Касперского», выявило 23 семейства мобильных вредителей, маскирующихся под материалы рейтинга «18+».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мошенники звонят россиянам с номеров банков
Граждане сообщают псевдосотрудникам финансовых организаций логины и пароли от карт
Мошенники вывели из РФ 350 млн рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017