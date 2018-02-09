СМИ сообщили о задержании в Таиланде россиянина по запросу ФБР

В Таиланде задержан россиянин Сергей Медведев, подозреваемый в причастности к международной хакерской сети. Информацию о нем правоохранители королевства получили от коллег из американского ФБР, пишет в пятницу, 9 февраля, газета Bangkok Post.

По данным издания, 31-летний Медведев был взят под стражу в Бангкоке еще 2 февраля. Следствие полагает, что россиянин является одним из создателей интернет-площадки с девизом «в мошенничество мы верим» (In Fraud We Trust), ранее заблокированной ФБР. Она якобы использовалась для торговли оружием, наркотиками и другими нелегальными товарами.

Сообщается, что Медведев занимался незаконной онлайн-торговлей, используя биткоины. Отмечается, что на счетах россиянина обнаружены средства в криптовалюте, эквивалентные сумме в $3,1 млн.

Посольстве РФ в Таиланде сейчас проверяют информацию о задержании россиянина, пишет ТАСС.

В Нидерландах задержали россиянина, находящегося в федеральном розыске по делу о мошенничестве на 570 млн рублей, сообщал портал iz.ru.