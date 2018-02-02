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Россиянин с 100 л водки и вина задержан на границе с Казахстаном

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Фото: Global Look Prees/Sergey Kovalev
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Казахстанские пограничники задержали гражданина РФ при попытке вывезти из республики более 100 л водки и вина. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности (КНБ).

Как уточнили в ведомстве, алкогольная продукция была обнаружена в автомобиле мужчины на пограничном пункте «Убаган авто». Всего пограничники изъяли 54 л водки и столько же литров вина. Разрешительных документов на провоз груза у мужчины не оказалось.

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