Россиянин с 100 л водки и вина задержан на границе с Казахстаном

Казахстанские пограничники задержали гражданина РФ при попытке вывезти из республики более 100 л водки и вина. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности (КНБ).

Как уточнили в ведомстве, алкогольная продукция была обнаружена в автомобиле мужчины на пограничном пункте «Убаган авто». Всего пограничники изъяли 54 л водки и столько же литров вина. Разрешительных документов на провоз груза у мужчины не оказалось.