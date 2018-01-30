Минздрав РФ предлагает отказывать в продаже алкоголя нетрезвым лицам

Минздрав России выступил с инициативой введения в России закона, разрешающего продавцам отказывать в продаже алкоголя лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в рамках расширенного заседания комитета Совфеда по социальной политике сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, ведомство подготовило два законопроекта.

«Это внесение изменений в статью 16 в закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, который предусматривает право на отказ в продаже алкогольных напитков лицам, находящимся в алкогольном опьянении. И будет требование специальных мест для продажи алкогольной продукции», — приводит ТАСС слова Скворцовой.

Согласно практике в европейских городах, данная мера является эффективной, добавила министр.

В Минздраве РФ подчеркивают, что на сегодняшний день потребление спиртных напитков в России составляет 10,5 л на душу населения в год. По состоянию на 2010 год на душу населения приходилось 18 л алкоголя.

Ранее портал iz.ru сообщал, что смертность от случайных отравлений алкоголем в 2017 году снизилась в России на 18% по сравнению с предыдущим периодом.