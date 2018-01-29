В России снизилась смертность от отравления алкоголем

В России на 18% снизилась смертность от случайных отравлений алкоголем в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, число летальных исходов за прошлый год составило 6789 случаев.

Также снизилась на 3,5% смертность от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями.

Речь идет о случаях, когда судмедэксперты не смогли установить, был ли летальный исход несчастным случаем.

Смертность населения от случайных отравлений алкоголем с 2005 по 2016 год снизилась почти в три раза, сообщается на сайте центра.