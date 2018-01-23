В России разрабатывают правила определения качества спиртного

В России разрабатывают новый национальный стандарт по классификации и идентификации алкоголя. Документ позволит изменить систему борьбы с фальсификатом.

Стандарт включит в себя перечень алкогольных напитков и методы определения их подлинности, что упростит работу контролирующих органов.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Хлопонина, которое прошло в конце 2017 года, созданием документа занимаются Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Росстандарт, а также заинтересованные ведомства и отраслевые союзы. «Известия» ознакомились с протоколом.

Срок исполнения поручения не указан.

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Подлинность алкоголя проверят по ГОСТу