Праздники отметили в ресторане

В новогодние каникулы россияне с большей охотой посещали кафе и рестораны, чем магазины — количество чеков в общепите превысило на 20% число покупок в супермаркетах. Всего год назад — январе 2017 года — доминировала продуктовая розница, свидетельствуют данные оператора «Платформа ОФД», получаемые непосредственно с онлайн-касс. Эксперты выделяют две причины резко возросшего интереса к еде вне дома — развитие внутреннего туризма и уменьшение разницы цен между домашними и ресторанными блюдами.

В первые дни января потребительское поведение россиян изменилось. На новогодних каникулах они чаще выбирали походы в кафе и рестораны, нежели покупки продуктов в магазинах. Так, в праздничные выходные количество пробитых чеков в общепите на 20% превысило число трансакций в магазинах. В 2017 году подобной тенденции не было. По числу покупок с начала января прошлого года лидировала продуктовая розница. Об этом свидетельствуют предоставленные «Известиям» данные оператора Сбербанка «Платформа ОФД». Он получает информацию непосредственно от онлайн-касс розничных операторов. При этом абсолютные цифры в «Платформе ОФД» не уточнили, сославшись на коммерческую тайну.

По данным онлайн-касс, больше всего покупок пришлось на продукцию предприятий быстрого питания. Небольшие заведения выиграли за счет продаж фастфуда. Средний чек покупок в общепите в период новогодних каникул составил почти 500 рублей. Он был ниже аналогичного при покупках в магазинах на 25–30%. Лидерами продаж в супермаркетах на каникулах стали фрукты, пиво, слабый алкоголь и газированные напитки. Также потребители выбирали себе верхнюю одежду.

Чаще баловали себя едой вне дома жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Ростовской областей. Новый тренд на доминирование общепита в компании «Платформа ОФД» связывают с двумя факторами. Во-первых, у форматов быстрого питания растет популярность в основном за счет молодежной группы клиентов.

— Во-вторых, потребительское поведение россиян сегодня становится скорее не экономным, а более грамотным. Они не забывают соизмерять желания с возможностями, — уверен глава оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Алексей Баров.

Глава Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков отметил, что в праздничный период компании, продающие фастфуд, развернули масштабные и агрессивные рекламные кампании. Также были снижены цены на продукцию.

— Купить бургер в сети быстрого питания значительно дешевле по сравнению с общей стоимостью набора продуктов в магазине, который потребовался бы для приготовления подобного блюда. Было просто выгодно ходить в заведения общепита, — отметил он. — Также многие россияне приезжали в Москву на каникулы. Люди отдыхали и не были готовы заниматься приготовлением пищи.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров подчеркнул, что в организации также зафиксировали подобную тенденцию в Москве.

— В столице проходил фестиваль, на праздник приехало большое количество туристов. Если раньше мы видели, что новогодние праздники — абсолютно пустые дни в плане продаж, то теперь это совершенно полноценное время в плане трат, — отметил эксперт. — Мы наблюдаем рост количества покупок в общепите, но средний чек в них уменьшается.

Потребители в новом году продемонстрировали повышенный интерес к посещению предприятий общепита. Если в 2017 году в праздничные каникулы россияне предпочитали готовить дома, то теперь они стали чувствовать себя увереннее. «Известия» ранее писали о постепенном уходе населения от сберегательной модели поведения. От нее граждане начали отказываться примерно с середины прошлого года, отмечали ранее в Центробанке.