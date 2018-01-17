Российская экономика в I квартале вырастет на 1,2%. Такой прогноз дан в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Драйверами станут страхование, фондовый рынок, сделки с недвижимостью, а также сфера обслуживания. Свою лепту внесет и дорожающая нефть.

Рост на 1,2% означает положительную динамику — в первом квартале прошлого года российская экономика выросла на 0,5 процентного пункта.

Эксперты РЭУ считают, что основной импульс экономике в этом квартале придаст финансовая деятельность — страхование, фондовый рынок и денежные переводы. Им прогнозируют рост на 3,4% за счет увеличения количества страховых услуг для населения и объема операций на фондовом рынке. Интерес к последнему у россиян растет на фоне снижения популярности депозитов. Просто держать деньги в банке становится невыгодным, и граждане пробуют себя в роли фондовых инвесторов как в долговые, так и в долевые инструменты.

Внесут вклад в рост ВВП в этом квартале и операции с недвижимостью. Они увеличатся на 2,15% в основном за счет низких ставок по ипотеке. В прошлом году купить жилье в кредит можно было под 9–9,5%, свидетельствуют материалы Агентства ипотечного жилищного кредитования. Еще одним стимулом для приобретения недвижимости станет стартовавшая с 2018 года программа льготной ипотеки для молодых семей с двумя и более детьми.

Вклад в развитие экономики внесет и дорожающая нефть. Сейчас баррель марки Brent торгуется вокруг отметки в $70 против $56 в начале 2017-го. Это стимулирует обрабатывающие производства, за счет чего рост ВВП получит 0,25 п.п.

Впрочем, высокая цена на черное золото не увеличит доходы населения. Все поступления от продажи нефти по цене выше $40 за баррель идут не в бюджет, а в Фонд национального благосостояния для накопления резервов.

Потребительская активность растет и без вливаний дополнительных доходов в экономику. Россияне больше покупают, чаще берут в кредит, и этим обусловлен рост страхового рынка — приобретение в кредит предусматривает обязательное страхование.

— Страхование связано с приобретением активов: машин, квартир. У нас весь прошлый год был рост продаж автомобилей. А по программам автокредитования покупка страховки на автомобиль — обязательное условие, — отметил соавтор прогноза, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев.

В прошлом году реализовано более 1,4 млн авто, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года, следует из материалов Ассоциации европейского бизнеса.

Росту экономики также будут способствовать оптовая и розничная торговля, прибыль гостиниц и ресторанов. Их поддержат несколько длинных праздников в первые три месяца этого года: новогодние каникулы, 23 февраля и 8 марта. В связи с увеличением реальных зарплат и восстановлением доходов россияне стали больше тратить денег на досуг. По прогнозу Минэкономразвития, реальные зарплаты прибавят 3,9% в 2018 году против 3,1% в прошлом.

Таким образом, структура роста ВВП в I квартале этого года будет отличаться от прошлогодней. По данным Росстата, в I квартале 2017 года основными источниками увеличения экономики были добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Вклад финансовой деятельности оказался очень скромным — 0,1%.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов согласен с прогнозом по росту ВВП в I квартале на уровне чуть больше 1%.

— Я не думаю, что гостиницы и рестораны могут сильно ускорить рост экономики в ближайшие месяцы. Их вклад скорее повысится во втором и третьем кварталах в связи с проведением чемпионата мира по футболу, — добавил он.

Замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что экономика в первые три месяца этого года прибавит чуть меньше 1%.

— Сейчас у нас основной драйвер ВВП — расходы домохозяйств. В принципе, этот источник роста сохранится в течение всего 2018 года. Реальные зарплаты и доходы населения продолжат увеличиваться, — отметил он.

В Минэкономразвития ожидают рост ВВП в этом году на 2,1%. Ведомство Максима Орешкина рассчитывает добиться такой динамики за счет структурных реформ, начавшихся в 2017 году. Это следует из январских материалов министерства. Так, среди структурных реформ перечислены переход к таргетированию инфляции, отказ от политики управления валютным курсом, адаптация бюджета к низким ценам на нефть и введение бюджетного правила. Также в числе изменений — полноценный запуск механизма, снижающего влияние волатильности котировок черного золота на внутреннюю экономику.