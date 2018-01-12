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В Москве откроют 27 новых гостиниц в 2018 году

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Фото: Global Look Prees/Michael Gallner
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В 2018 году в Москве планируется открыть 27 новых гостиниц. Об этом заявил Москомстройинвест.

«На площадках 20 объектов, подлежащих вводу в 2018 году, ведутся строительно-монтажные работы на разных стадиях строительства. По оставшимся объектам ведется оформление разрешительной документации», — говорится в сообщении, которое приводит РИАМО.

В ведомстве уточнили, что сейчас в городе насчитывается 1183 гостиниц в общей сложности на 67,7 тыс. номеров.

Ранее портал iz.ru писал о самом высоком отеле в мире, который откроется в 2018 году в Дубае. Высота 75-этажного здания составит 356 м. Новый отель Gevora, расположенный на улице Шейха Зайеда в торговом центре, будет вмещать 528 номеров и четыре ресторана. Площадь самых маленьких номеров класса люкс составит 46 кв. м, а самых больших — 85 кв. м.

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